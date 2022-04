Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: les prix dopent la croissance, prévisions confirmées information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 09:16









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a confirmé jeudi ses prévisions annuelles suite à un premier trimestre meilleur que prévu, porté notamment par les hausses de prix.



Le groupe de Vevey a réaffirmé ce matin son objectif d'une croissance organique des ventes d'environ 5% pour 2022, assortie d'une marge opérationnelle courante récurrente comprise entre 17% et 17,5%.



Son bénéfice récurrent par action à taux de change constants est quant à lui toujours prévu à la hausse sur l'exercice.



Sur les trois premiers mois de l'année, sa croissance organique s'est élevée à 7,6%, grâce à une croissance interne réelle de 2,4% et un effet prix de 5,2%.



Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui s'attendaient à une croissance organique de 5,2% d'après des données publiées par les équipes de RBC.



Nestlé précise que sa croissance a été générale dans la plupart des zones géographiques et des catégories, sous l'effet de l'augmentation de ses prix.



Le groupe souligne avoir continué d'enregistrer une demande 'soutenue' pour ses produits de la part des consommateurs.



Au total, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 5,4% à 22,2 milliards de francs suisses, contre 21,1 milliards sur la même période de 2021.



Face à l'inflation forte et persistante de ses coûts, Nestlé a par ailleurs estimé que de nouvelles hausses de prix s'imposaient.



Dans la foulée de cette publication, l'action Nestlé, qui n'affiche qu'un repli limité de 4% depuis le début de l'année, signait des gains de 1,6% jeudi en tout début de séance.





