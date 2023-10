Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: les prévisions annuelles 2023 sont confirmées information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - La croissance organique s'est établie à 7,8% à 68 829 millions de CHF sur 9 mois. L'effet prix a été de 8,4%, reflétant l'impact de l'inflation des coûts sur les deux dernières années. La croissance interne réelle a été de -0,6%.



La croissance a été générale dans la plupart des régions et des catégories. Dans les marchés développés, la croissance organique s'est établie à 6,9%, portée par l'effet prix avec une croissance interne réelle négative.



Dans les marchés émergents, la croissance organique a atteint 9,0%, menée par l'effet prix et une croissance interne réelle légèrement positive.



Les prévisions annuelles 2023 sont confirmées. Le groupe vise une croissance organique des ventes comprise entre 7% et 8% et une marge opérationnelle courante récurrente comprise entre 17,0% et 17,5%.



Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants devrait connaître une augmentation comprise entre 6% et 10%.





