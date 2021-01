Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : les emballages de Smarties désormais recyclables Cercle Finance • 26/01/2021 à 15:06









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui que l'ensemble des emballages de ses célèbres Smarties seront désormais confectionnés en papier recyclable dans le monde entier. Le changement est de taille: seuls 10% des emballages de Smarties étaient jusqu'à présent recyclables. Smarties est ainsi la première marque mondiale de confiserie à passer à des emballages en papier recyclable, supprimant environ 250 millions d'emballages en plastique vendus dans le monde chaque année, assure Nestlé. Le nouvel emballage en papier Smarties est issu de sources durables et composé d'un papier couché, d'étiquettes en papier ou de carton. Des informations sur la manière de se débarrasser correctement des emballages en papier Smarties sont également incluses sur ses étiquettes pour sensibiliser les consommateurs.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +1.67%