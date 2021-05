Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : les activités de l'accélérateur R&D étendues Cercle Finance • 31/05/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi qu'il allait étendre les activités de son accélérateur R&D basé à Lausanne, créé afin de faciliter le développement de nouveaux produits. Le géant suisse de l'agroalimentaire explique que le périmètre de cette filiale, qui réunit depuis avril 2019 scientifiques et starts-up, va être accru en vue de toucher de nouveaux pays et de nouvelles catégories commerciales, ce qui devrait déboucher sur la multiplication de lancements. Depuis sa mise en place, ce sont une trentaine d'équipes qui ont réussi à raccourcir le processus de développement de produits, ramené à seulement six mois entre l'élaboration du concept et la mise en rayons. En France, l'initiative s'est notamment soldée par la commercialisation d'un complément alimentaire favorisant la production de glutathion, un acide aminé aux vertus antioxydants qui stimule à la fois la motivation et l'énergie.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.23%