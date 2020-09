Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : le titre surnage grâce à un relèvement de broker Cercle Finance • 25/09/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Nestlé (+1,4%) est la seule composante de l'indice SMI du marché boursier suisse à émerger en territoire positif vendredi, bien aidé par un relèvement de recommandation des analystes de HSBC. Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier britannique salue l'émergence de nouvelles sources de revenus chez le géant agroalimentaire suisse, qu'il recommande désormais à l'achat. HSBC salue en particulier l'acquisition, pendant l'été, du spécialiste américain des traitements oraux pour les allergies alimentaires Aimmune Therapeutics. A en croire le broker, l'opération devrait permettre à Nestlé Health Science, la division de nutrition du groupe basé à Vevey, de rapidement se développer. 'Ce n'est pas juste le rachat d'Aimmune qui promet de faire de 2020 une année charnière pour Nestlé Health Science (NHSc)', écrit-il dans sa note. 'Plusieurs autres acquisitions sont venues renforcer la dimension de la filiale, tandis que des résultats de phase III du côté de Seres Therapeutics, avec lequel Nestlé a signé un accord commercial (....) représentent une autre perspective intéressante', ajoute HSBC. L'intermédiaire dit avoir rehaussé en conséquence son objectif de cours sur le titre de 102 à 123 francs suisses.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +1.28%