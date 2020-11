Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : le titre gagne plus de 1%, soutenu par un analyste Cercle Finance • 02/11/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Nestlé gagne plus de 1% à Zurich alors que ce matin, Mainfirst estimait la récente acquisition de Freshly par Nestlé comme un investissement 'très intéressant'. Entre 2017 et 2020, Freshly a d'ailleurs vu ses ventes de repas préparés aux États-Unis passer de 70 à 430 millions de dollars, rappelle l'analyste. Mainfirst anticipe ainsi 'un bon potentiel de synergies futures' et indique que le segment de la livraison de repas est 'l'un des segments à la croissance la plus rapide sur le marché plus large des plats à emporter / en ligne'. Bien que portées par la pandémie ces derniers mois, 'les livraisons à domicile continueront d'être un marché attrayant', estime le broker. Mainfirst maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 123 CHF.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +1.36%