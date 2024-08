Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: lanterne rouge du SMI après le brusque départ du DG information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Le titre Nestlé accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, le géant suisse de l'agroalimentaire étant pénalisé par l'annonce du départ de son directeur général Mark Schneider, qui quittera la société le 1er septembre.



Peu avant 10h00, l'action chutait de plus de 2%, alors que le SMI progressait au même moment de 0,6%.



Nestlé a annoncé hier soir la nomination de Laurent Freixe, l'actuel directeur général de sa division Amérique latine (LATAM), en tant que directeur général au niveau du groupe.



Mark Schneider occupait les fonctions de directeur général depuis presque huit ans, une période pendant laquelle le cadre dirigeant a mis l'accent sur des catégories à forte croissance telles que le café, les soins pour animaux de compagnie et la santé nutritionnelle.



Pour les analystes de la banque canadienne RBC, ce brusque changement 'suscite davantage de questions qu'il n'apporte de réponses'.



Ceux-ci notent que Nestlé a maintenu lors de la conférence téléphonique organisée ce matin ses objectifs annuels, sans toutefois réitérer ses prévisions à moyen terme, à savoir une croissance interne de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle (Ebit) de 17,5% à 18,5%.



De son point de vue, la croissance organique de l'entreprise se situe plutôt autour de 3% aujourd'hui, ce qui pourrait nécessiter une révision à la baisse de cette feuille de route.



Chez Oddo BHF, on évoque une 'bonne décision' qui survient 'plus tôt que prévu', mais qui va surtout permettre de replacer Nestlé sur sa trajectoire historique ('the Nestlé way').



A la différence de Mark Schneider, qui provenait du groupe médical allemand Fresenius, Laurent Freixe est en effet un cadre 'maison', qui avait rejoint Nestlé France en 1986.



Depuis lors, il a continuellement progressé au sein de l'entreprise, occupant différents postes à responsabilités croissantes dans différents secteurs d'activité, marchés et régions.



Membre du comité exécutif depuis 16 ans, il a notamment géré avec succès la zone Europe pendant la crise financière et économique de 2008 à 2014.





