Nestlé: lancement du lait 'N3' en Chine

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui le développement du lait dit 'N3': fabriqué à partir de lait de vache, il contient tous les nutriments essentiels présents dans le lait tels que les protéines, les vitamines et les minéraux.



De plus, il contient des fibres prébiotiques, a une faible teneur en lactose et contient plus de 15% de calories en moins, assure le fabricant.



Pour développer le lait N3, Nestlé a utilisé une technologie exclusive pour réduire le lactose - un sucre présent dans le lait de vache - grâce à des enzymes spécialisées générant ainsi des fibres prébiotiques bénéfiques.



Le lait a été introduit dans une nouvelle gamme de laits en poudre en Chine sous la marque N3. Cela comprend une crème entière et un produit laitier écrémé, tous deux riches en protéines pour 'soutenir une alimentation équilibrée pour toute la famille'.





