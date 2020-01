Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lancement du KitKat Gold Cercle Finance • 13/01/2020 à 12:44









(CercleFinance.com) - Après Ruby et Green Tea Matcha, Nestlé dévoile ce lundi la dernière version de ses KitKat, le KitKat Gold. 'KitKat Gold offre une savoureuse combinaison de gaufrette croustillante et de chocolat au lait onctueux, garnie de chocolat blanc crémeux avec des notes de caramel sucré', explique le groupe. Le KitKat Gold sera lancé à travers l'Europe et dans d'autres pays tout au long de 2020. Il est déjà disponible en Russie et arrivera bientôt au Royaume-Uni et en Irlande.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.68%