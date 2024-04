Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: lancement du kit d'analyse Petivity aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part du lancement récent aux États-Unis du kit d'analyse du microbiome Petivity, qui 'permet de fournir des recommandations nutritionnelles et de suppléments sur mesure pour les chiens et les chats en fonction de leur profil intestinal unique'.



Grâce à une technologie de séquençage scientifique du microbiome d'un animal de compagnie, ce nouveau kit est conçu pour fournir des informations clés sur la santé intestinale et la nutrition par l'analyse des bactéries présentes dans l'intestin.



Des nutritionnistes, des comportementalistes, des vétérinaires et des scientifiques des données de la R&D de Nestlé ont mis à profit leur expertise pour ce produit, démontrant les capacités du groupe suisse dans les soins pour animaux de compagnie.





