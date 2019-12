Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lancement de produits sans viande aux Etats-Unis Cercle Finance • 06/12/2019 à 14:16









(CercleFinance.com) - Nestlé fait savoir que sa filiale américaine va lancer des pizzas et des lasagnes sans viande, puisque préparées avec une alternative au boeuf haché à base de plantes, afin de répondre à une demande montante localement. Nestlé estime ainsi que ces produits ont la même qualité, le même goût et la même texture que leurs équivalents 'classiques'. Les consommateurs manifestent de plus en plus d'intérêt à adopter un mode de vie 'flexitarien', estime Nestlé, ces derniers intégrant davantage de repas à base de plantes dans leur alimentation, tout en mangeant occasionnellement de la viande ou du poisson.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +1.29%