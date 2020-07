Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lancement de nouveaux produits avec Starbucks Cercle Finance • 14/07/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Nestlé et Starbucks annoncent aujourd'hui le lancement aux États-Unis de crémiers non-laitiers Starbucks. 'Les crémiers non laitiers Starbucks sont disponibles en deux saveurs - caramel et noisette - pour offrir aux clients de nouvelles façons de profiter du café à la maison. Fabriqués avec un mélange unique d'amandes et d'avoine, les crémiers Starbucks non laitiers créent une texture riche et lisse avec de délicieuses saveurs inspirées des boissons artisanales préférées des clients', indique Nestlé. Ces produits seront disponibles dans le rayon des produits laitiers réfrigérés aux États-Unis à partir du mois d'août.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.43%