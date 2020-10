Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lancement de cinq cafés pour la maison Cercle Finance • 08/10/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Pour lancer le début de la saison des fêtes, Nestlé a annoncé aujourd'hui le lancement de Starbucks Holiday Coffees and Favorites, disponibles pour la première fois à la maison. Starbucks Holiday Coffees commencera à être déployé dans les rayons des magasins et sera disponible dans le monde entier dans certains supermarchés et en ligne jusqu'à la fin de l'année. Au total, cinq cafés seront disponibles en grains entiers torréfiés et moulus, en capsules pour les systèmes Nespresso et Nescafé Dolce Gusto, ainsi qu'en café instantané haut de gamme. Philipp Navratil, responsable de l'unité commerciale stratégique Boissons chez Nestlé, a déclaré : ' La saison des fêtes de cette année sera différente pour beaucoup d'entre nous en raison de la pandémie en cours. C'est l'occasion de découvrir le confort du café et l'expérience Starbucks chez soi, d'une manière nouvelle '.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.04%