Nestlé : lancement d'une alternative végétalienne au thon

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi poursuivre son offensive dans les aliments végétaux avec le lancement d'une alternative végétalienne à la chair de thon. Cette alternative au poisson, fabriquée à base de six ingrédients végétaux, est particulièrement riche en protéines de pois, l'une des sources de protéines végétales les plus respectueuses de l'environnement, explique Nestlé. Le produit contient également des acides aminés essentiels, tout en étant exempt de colorants artificiels et de conservateurs. Dans son communiqué, Nestlé indique avoir développé ce 'faux thon' en l'espace de neuf mois grâce à l'expertise de ses équipes de recherche en sciences de la vie en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis. Le 'Sensational VUNA' au thon sera d'abord lancé en Suisse sous la gamme 'Garden Gourmet' - sous la forme de conserves en verre et de sandwiches - avant d'être commercialisé dans d'autres pays.

