Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: lancement d'une alternative à la viande information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Dans son engagement à développer des aliments et des boissons abordables qui comprennent des protéines végétales nutritives, Nestlé annonce Maggi Rindecarne, alternative à la viande à base de plantes, actuellement disponible au Chili.



'Le mélange de soja et d'épices permet aux consommateurs de préparer un plat combinant de la viande et des protéines végétales, doublant ainsi la quantité de portions à un prix abordable', explique le groupe agroalimentaire suisse.



'En ajoutant Maggi Rindecarne à la viande hachée, le plat préparé conserve sa valeur nutritionnelle sans compromettre le goût. De plus, il est polyvalent et personnalisable et peut être utilisé pour préparer tous les plats de viande hachée', poursuit-il.





Valeurs associées NESTLE 93,12 CHF Swiss EBS Stocks +0,17%