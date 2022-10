Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: lancement d'un plan Nescafé 2030 information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement par sa marque Nescafé, d'un vaste plan pour aider à rendre la culture du café plus durable, le Plan Nescafé 2030, pour lequel elle prévoit d'investir plus d'un milliard de francs suisses d'ici 2030.



Dans le cadre du plan, Nescafé fournira aux agriculteurs une formation, une assistance technique et des plants de café à haut rendement pour les aider à faire la transition vers des pratiques de culture du café régénératives.



Elle vise à atteindre 20% du café provenant de méthodes agricoles régénératrices d'ici 2025 et 50% d'ici 2030. Ce plan vise aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs.





