Nestlé: lancement d'un lait de croissance aux HMO en Chine

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement d'un lait de croissance contenant des HMO (Human Milk Oligosaccharides) pour la nutrition des jeunes enfants en Chine continentale, sous la marque Wyeth illuma.



Ce lancement fait suite à l'approbation récente de l'utilisation de ces bioactifs par la Commission nationale de la santé du pays.



' L'utilisation des HMO est motivée par de nombreuses études scientifiques qui montrent l'importance de ces composants pour la santé intestinale et immunitaire ainsi que pour le développement cognitif des nourrissons ', souligne Nestlé.



Pour rappel, les HMO sont le troisième composant solide le plus abondant dans le lait maternel humain, après le lactose et les lipides.







