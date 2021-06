Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lancement d'un KitKat végétalien Cercle Finance • 14/06/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement de KitKat V, une version végétalienne de sa célèbre barre chocolatée, à partir de la mi-juin au Royaume-Uni, en Pologne, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. D'autres pays suivront bientôt, dont l'Australie et le Brésil, indique le fabricant. Développé par les experts du centre de R&D de développement de confiserie de Nestlé à York (Royaume-Uni), le KitKat V mélange 'un chocolat onctueux avec des ingrédients à base de plantes', précise Nestlé. KitKat V est certifié végétalien et fabriqué à partir de cacao 100 % durable provenant du Nestlé Cocoa Plan en collaboration avec Rainforest Alliance. Le lait du KitKat original est remplacé par une alternative à base de riz.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.25%