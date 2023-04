Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: lancement d'un café soluble à consommer froid information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement par sa marque Nescafé de Ice Roast, son tout premier café soluble conçu spécialement pour être consommé avec de l'eau froide ou du lait, en réponse à une demande croissante pour le café froid, en particulier chez les jeunes.



Travaillant en étroite collaboration avec l'activité café de Nestlé et ses marchés, les experts du centre de R&D café à Orbe, en Suisse, ont conçu cette innovation. Nescafé Ice Roast est lancé en Chine ce mois-ci, suivi du Mexique.





