Nestlé : lance une nouvelle marque en Chine

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement en Chine aujourd'hui de sa marque Harvest Gourmet lors d'un événement à Pékin. La gamme comprend des hamburgers, saucisses, nuggets, ainsi que des alternatives à base de plantes aux favoris tels que le poulet kung pao, les boulettes de viande braisées et wok épicé. Nestlé a également inauguré son premier site de production en Asie. Située à Tianjin, en Chine, l'installation est déjà pleinement opérationnelle et fournira une large gamme d'aliments à base de plantes sous la marque Harvest Gourmet.

