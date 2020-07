Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lance une nouvelle gamme de ses barres YES! Cercle Finance • 27/07/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de ses barres YES! contenant 10 grammes de protéines végétales. ' Des recherches récentes de Nestlé ont montré que la plupart des personnes qui achètent des barres protéinées recherchent désormais des sources de protéines plus naturelles sans additifs. Les protéines végétales sont l'une des options préférées pour alimenter un mode de vie actif et tirer le meilleur parti des journées bien remplie ' indique le groupe. Ces nouvelles barres protéinées sont faites d'ingrédients sains, sont riches en fibres, n'utilisent ni colorants ni conservateurs artificiels, sont sans gluten et conviennent aux végétariens. La nouvelle barre se décline en deux saveurs: amande, arachide et double chocolat noir et noix de cajou, myrtille et chocolat noir. Les noix sont l'ingrédient numéro un et les barres sont couvertes de vrai chocolat noir fabriqué avec du cacao durable certifié par Rainforest Alliance.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.46%