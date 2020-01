Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lance une nouvelle gamme de café avec Starbucks Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Nestlé et Starbucks ont présenté une nouvelle gamme de café Starbucks qui sera disponible dans les épiceries aux États - Unis à partir de février 2020. La nouvelle gamme comprend du concentré Cold Brew, du café Fresh Brew, ainsi que des mélanges de café Starbucks avec des vitamines essentielles et du curcuma doré - entre autres. ' Ces nouvelles innovations renforcent l'offre de café Starbucks à domicile, offrant aux consommateurs de nouvelles façons de profiter des produits Starbucks dans leur foyer ' indique le groupe. En 2019, Nestlé a lancé quatre plates-formes de café dans le monde sous la marque Starbucks, dont Starbucks Creamers aux États - Unis.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.21%