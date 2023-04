Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nestlé: lance une gamme de repas pour gérer la glycémie information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - Nestlé lance une nouvelle gamme de repas pour aider les personnes à gérer leur glycémie.



Pour aider les personnes à gérer leur glycémie, Nestlé a développé une gamme de bols Lean Cuisine Balance.



Les repas sont conformes aux directives nutritionnelles des entrées surgelées du programme Better Choices for Life de l'American Diabetes Association® (ADA). Lean Cuisine est la première marque à participer au programme avec des offres de repas complets.



les bols Balance sont disponibles en quatre variétés: riz tex-mex et haricots noirs; sauté de crevettes citron à l'ail; Pâtes aux aubergines parmesan grillées; et Pâtes crémeuses Primavera.



'Notre équipe culinaire a travaillé aux côtés de nutritionnistes et de membres de l'ADA pour s'assurer que nos repas sont élaborés avec des saveurs nourrissantes et des ingrédients bien équilibrés qui aident les consommateurs à atteindre leurs objectifs nutritionnels personnels', a déclaré Kat Amrhein, responsable de la marque Lean Cuisine.