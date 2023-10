Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: lance un programme d'assurance climatique information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - À l'occasion de la Journée internationale du café, Nestlé annonce piloter un programme d'assurance contre les intempéries en Indonésie pour plus de 800 petits producteurs de café qui fournissent la marque Nescafé.



L'entreprise lance ce programme d'assurance en collaboration avec Blue Marble, spécialiste de l'assurance climatique.



Ce dispositif offre une protection financière pour aider les agriculteurs à faire face aux conditions météorologiques imprévisibles en matière de précipitations et de graves sécheresses.





