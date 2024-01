Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: lance un KitKat à base de cacao plus durable information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement en Europe du premier KitKat à base de pâte de cacao issue de fèves cultivées par des familles d'agriculteurs engagées dans 'l'accélérateur de revenus de l'entreprise'.



Cette nouvelle formule vise à connecter les consommateurs avec les agriculteurs du programme Nestlé et à les sensibiliser à la durabilité du cacao utilisé dans les barres emblématiques.



Le programme innovant a été lancé en janvier 2022 pour contribuer à combler l'écart de revenu vital des familles productrices de cacao et à réduire le risque de travail des enfants.



Dans le même temps, il s'efforce de faire progresser de meilleures pratiques agricoles et de promouvoir l'égalité des sexes.





