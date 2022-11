Nestlé lance ses protéines végétales à base de soja

(AOF) - Nestlé a développé un mélange de protéines végétales en poudre de longue conservation à base de soja pour compléter les plats à base d'œufs en Amérique latine. Lors de la cuisson de leurs plats à base d'œufs, les gens peuvent remplacer certains œufs par cette alternative nutritive, ce qui entraîne une quantité égale de protéines, une réduction des graisses saturées et du cholestérol, à moindre coût. Le produit est également enrichi en fer pour combler l'une des principales carences en micronutriments.

Il est polyvalent pour une large gamme de plats tels que les œufs brouillés, les omelettes ou les pâtisseries. Le produit est actuellement testé en Amérique centrale sous la marque Malher dans un nombre limité de magasins avant d'être déployé sur d'autres marchés en Amérique latine.

Ce nouveau format breveté d'alternatives aux œufs de longue conservation a été développé par les experts en R&D de Nestlé qui ont mis à profit le savoir-faire de l'entreprise dans le développement d'alternatives alimentaires à base de plantes telles que l' alternative végétalienne aux œufs récemment lancée sous la marque Garden Gourmet .

Les équipes de R&D explorent également de nouvelles solutions pour des mélanges de protéines abordables et stables qui peuvent être utilisés comme alternatives à la viande dans certaines zones géographiques avec une chaîne d'approvisionnement de stockage à froid limitée.

