Nestlé : lance Nesquik à base de plantes en Europe

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement d'une boisson Nesquik à base de plantes en Europe. La nouvelle boisson sera lancée d'abord en Espagne, au Portugal et en Hongrie, puis dans d'autres pays européens. Avec des ingrédients 100% naturels, le nouveau Nesquik est une source de protéines d'origine végétale, naturellement sans lactose et certifiée par la Vegan Society. Le lancement en Europe fait suite à l'introduction de Nesquik GoodNes aux États-Unis en janvier dernier.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00%