Nestlé : lance les saucisses à base de plantes

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement des saucisses à base de plantes en Europe et aux États-Unis. En Europe, la saucisse ' Garden Gourmet ' sera commercialisé à partir de mars sur 11 marchés européens, dont l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Les États-Unis verront la saucisse ' Sweet Earth Sausage ' va arriver à partir d'avril en trois variétés, notamment le cheddar Habanero, l'oignon vert au gingembre et le Chik'n Apple. La société lancera également une gamme de charcuteries à base de plantes, qui seront disponibles aux États - Unis. ' Ces saucisses à base de plantes offrent vraiment de la saveur et de la texture', a déclaré Wayne England, chef de l'activité alimentaire de Nestlé.

