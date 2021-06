Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lance deux innovations sur les bouteilles Vittel Cercle Finance • 08/06/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir développé deux nouvelles innovations, Vittel Go et Vittel Hybrid pour ses bouteilles d'eau minérale naturelle Vittel. Le système Vittel GOconsiste en un étui de protection rigide de la forme d'une bouteille, conçu pour contenir des 'recharges', soit des bouteilles d'eau de 50 cL composées avec 40% de plastique de moins que les bouteilles traditionnelles. Extrêmement flexibles et légères, ces 'recharges' nécessitent donc d'être utilisées dans l'étui de protection réutilisable pour être consommées. Seconde innovation, la bouteille Vittel Hybrid de 1L, 100% recyclable, soit une bouteille en plastique ultrafine entièrement fabriquée à partir de contenu recyclé puis entourée d'un matériau à base de fibres composé à 100 % de carton recyclé et de vieux journaux. A terme, un système de déchirement pourrait permettre aux consommateurs de séparer facilement les composants en papier et en plastique pour le recyclage lorsque la bouteille hybride est vide. Les bouteilles d'eau Vittel GO et Vittel Hybrid seront disponibles pour des tests consommateurs en France en juillet, précise Nestlé.

