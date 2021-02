Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : lance des cafés latte d'origine végétale, au Japon Cercle Finance • 16/02/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Nestlé Japon annonce le lancement d'une gamme de latte Nescafé, élaborés à partir d'ingrédients d'origine végétale, répondant ainsi à l'intérêt croissant pour les aliments à base de plantes au Japon. La gamme proposera aussi bien des mélanges solubles dans l'eau chaude que des capsules avec des déclinaisons latte avoine ou latte aux amandes, fait savoir Nestlé. Le lancement au Japon fait suite à des lancements antérieurs de mélanges de café à base de plantes dans un certain nombre de pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Océanie.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.36%