Nestlé: la croissance déçoit un peu au premier semestre

(CercleFinance.com) - Nestlé a légèrement déçu les attentes sur le premier semestre en affichant une croissance interne un peu moins bonne que prévu, qui éclipse son relèvement d'objectifs annuels.



Le géant suisse de l'agroalimentaire a fait état ce matin d'une croissance organique de 8,1% sur les six premiers mois de l'année, dont un effet prix de 6,5% et une croissance interne réelle (RIG) de 1,7% inférieure au consensus de 1,8%.



Les ventes totales publiées ont augmenté de 9,2% à 45,6 milliards de francs suisses, soutenues notamment par les récentes acquisitions bouclées par le groupe.



Sa marge opérationnelle courante récurrente (UTOP) s'est, elle, repliée de 0,5 point, à 16,9%, tandis que la marge opérationnelle courante (TOP) a diminué de deux points à 14,7%.



Le bénéfice par action a quant à lui augmenté de 9,5% à 1,92 franc sur une base publiée.



Le groupe de Vevey a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions pour 2022, prévoyant désormais une croissance organique annuelle des ventes entre 7% et 8%, contre une croissance attendue autour de 5% jusqu'ici.



Suite à cette publication, l'action du propriétaire, entre autres, des marques KitKat et Maggi perdait près de 1,5% en fin de matinée à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -1.26%