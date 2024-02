Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: la croissance 2023 déçoit, ralentissement en vue information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Nestlé a déçu les attentes en 2023 en faisant état d'une croissance organique inférieure aux attentes et en prévenant s'attendre à un ralentissement de son activité cette année.



L'action du géant suisse de l'agroalimentaire perdait plus de 4% en début de séance en Europe suite à cette publication, essuyant au passage l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX 600.



A l'image de ses concurrents comme Danone, Nestlé doit faire face à une décélération de l'inflation qui freine sa capacité à répercuter la hausse de ses coûts sur ses prix.



Alors que le consensus visait 7,4%, la croissance organique est ressortie 7,2% l'an dernier, porté par un effet prix de 7,5%, et elle devrait ralenit pour n'atteindre qu'environ 4% cette année.



Mark Schneider, l'administrateur délégué de Nestlé, dit désormais vouloir proposer des prix abordables et donné la priorité à une croissance axée sur les volumes et le 'mix', avec un investissement accru dans les marques.



Le propriétaire des marques Nescafé et KitKat dit par ailleurs prévoir une augmentation modérée de sa marge opérationnelle courante récurrente en 2024, tandis que son bénéfice récurrent par action à taux de change constants devrait augmenter entre 6% et 10%.



En 2023, sa marge opérationnelle courante récurrente s'est établie à 17,3%, en hausse de 40 points de base à taux de change constants tandis que son BPA a progressé de 8,4% à taux de change constants.



Le groupe prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de trois francs suisses par action, soit une augmentation de cinq centimes.





