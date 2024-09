Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: l'utilisation d'emballages en papier s'intensifie information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi qu'il prévoyait d'intensifier l'utilisation d'emballages en papier dans la fabrication de ses produits suite la découverte de toute une série d'innovations en la matière.



Imaginé par les équipes de recherche de son centre Rd&D Nestlé Health Science de Bridgewater (New Jersey), un étui en carton conçu pour sa marque américaine de suppléments alimentaires Vital Proteins a permis de réduire de 90% l'utilisation de plastique, souligne le géant agroalimentaire suisse.



Nestlé, qui avait déjà recours à des emballages en papier pour des confiseries telles que Smarties et KitKat, dit maintenant vouloir étendre leur usage au café, un produit pourtant particulièrement vulnérable à l'oxydation et à l'humidité.



Au Royaume-Uni, Nestlé dit avoir récemment lancé pour sa marque Nescafé une solution de recharge en papier bénéficiant d'un fort effet barrière, avec l'objectif de permettre aux consommateurs de remplir leur pot en verre une fois rentrés à la maison.



Ce système a permis de réduire le poids de l'emballage de 97%, souligne Nestlé, tout en facilitant le recyclage.



En Europe, c'est la gamme Nescafé Cappuccino qui est désormais présentée sous la forme d'un emballage en papier, et non plus en plastique.



Dans un communiqué, Nestlé rappelle qu'il s'est donné pour objectif de rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables à horizon 2025 et de réduire son utilisation de plastiques vierges à hauteur d'un tiers d'ici là.





