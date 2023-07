Nestlé: l'UE autorise une coentreprise avec PAI Partners information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par PAI Partners S.à.r.l. du Luxembourg et Nestlé S.A. de Suisse.



La coentreprise, l'activité pizzas surgelées de Nestlé, produit et distribue des pizzas surgelées en Andorre, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Suède et au Royaume-Uni.



PAI Partners gère des fonds de capital-investissement qui acquièrent des entreprises, notamment dans le secteur de l'alimentation et de la consommation.



Nestlé produit et vend une grande variété d'aliments et de boissons, ainsi que des aliments pour animaux de compagnie et des produits de nutrition médicale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché.