Cercle Finance • 21/12/2020 à 10:31

Nestlé : l'UE approuve un médicament contre une allergie









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé le premier traitement contre l'allergie aux arachides, une maladie qui a doublé chez les enfants entre 2005 et 2015. Le nouveau traitement, appelé Palforzia et mis au point par Nestlé's Aimmune Therapeutics, est une immunothérapie orale qui est ingérée d'abord en très petites quantités, puis en quantités progressivement croissantes. Le médicament permet d'atténuer les réactions allergiques à l'allergène au fil du temps. La Commission européenne a approuvé son utilisation chez les patients âgés de 4 à 17 ans, mais le traitement peut être poursuivi chez les patients plus âgés, en conjonction avec un régime évitant les arachides. Cette décision intervient alors que les allergies alimentaires touchent aujourd'hui environ 17 millions de personnes en Europe, l'allergie aux arachides étant l'une des plus courantes. Nestlé a déclaré que le nombre d'admissions à l'hôpital dues à des réactions allergiques graves a été multiplié par sept entre 2005 et 2015.

