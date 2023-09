Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: l'alliance avec Starbucks fête ses cinq ans information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 12:38









(CercleFinance.com) - Nestlé a célébré mercredi le succès de ses cinq ans de collaboration avec la chaîne américaine de cafés Starbucks à l'occasion d'une cérémonie organisée à son siège de Vevey (Suisse).



Le géant de l'agroalimentaire avait conclu, en 2018, un accord lui permettant de commercialiser les produits Starbucks dans la grande distribution et la restauration hors-foyer, c'est-à-dire en dehors des salons exploités par l'enseigne de Seattle.



Dans le cadre de cette transaction, Starbucks avait reçu un paiement immédiat au comptant de 7,15 milliards de dollars.



Cinq ans après la conclusion de l'accord, cette activité génère des ventes annuelles de l'ordre de 1,6 milliard de dollars pour Nestlé, un montant inférieur aux deux milliards de dollars qui caractérisaient l'activité avant l'accord de licence.



Mais les deux groupes se sont déclarés malgré tout satisfaits de leur collaboration, qui se décline désormais dans plus de 80 pays dans le monde.



Nestlé, qui a récemment étendu son offre de boissons Starbucks prêtes à boire en Asie du sud-est et en Océanie, dit aujourd'hui vouloir proposer de nouveaux produits dans les boissons froides et les cafés de saison, deux catégories particulièrement prisées par les consommateurs les plus jeunes.





