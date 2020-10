Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : investit un demi-milliard de dollars dans l'Ohio Cercle Finance • 26/10/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - Nestlé Purina PetCare annonce aujourd'hui conduire un investissement de 550 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine dans l'Ohio (États-Unis) afin de répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie. Le canton de Williamsburg rejoindra ainsi le réseau de 21 sites développé par Purina aux États-Unis. Purina prévoit d'employer plus de 300 personnes dans sa nouvelle usine d'ici 2024. La construction débutera cet automne et l'usine devrait être opérationnelle en 2023. Cette construction fait partie d'un plan de croissance plus large, Purina ayant aussi révélé son intention de convertir une ancienne brasserie en une nouvelle usine d'aliments pour animaux de compagnie à Eden, en Caroline du Nord.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.21%