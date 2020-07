Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : investissement sur le site Nespresso de Romont Cercle Finance • 08/07/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Nespresso annonce investir 160 millions de francs suisses sur son centre de production de Romont, en Suisse, de façon à 'répondre à la demande grandissante en cafés de haute qualité et soutenir le développement international dans les années à venir'. La construction d'un second hall de production sur ce site existant doit commencer en juin 2021. Il se traduira par une capacité augmentée de 10 nouvelles lignes de production et la création de 300 nouveaux emplois directs dans les 10 prochaines années.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00%