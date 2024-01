Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: investissement de 100 M$ dans l'usine de café Tri An information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Nestlé Vietnam a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de son usine de café Tri An, située dans la province méridionale de Đồng Nai.



Cet investissement permettra à la société de répondre à la demande croissante des consommateurs locaux et internationaux.



L'usine Nestlé de Tri An exporte actuellement des produits de café de marques, telles que Nescafé, Nescafé Dolce Gusto et Starbucks, vers plus de 29 pays à travers le monde.



Nestlé a investi plus de 500 millions de dolars dans cette usine depuis 2011.



Le Vietnam est actuellement le deuxième producteur et exportateur mondial de café et une importante source de café pour Nestlé. L'entreprise est le plus grand acheteur de café du pays, avec des achats annuels atteignant jusqu'à 700 millions de dollars.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.37%