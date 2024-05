Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: investissement dans une usine Purina au Mexique information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part d'un investissement par sa division Purina de 200 millions de francs suisses dans l'agrandissement de son usine d'aliments pour animaux de compagnie de Silao, au Mexique, pays représentant 45% des ventes totales de Purina en Amérique latine.



'Cette expansion comprendra l'ajout d'une troisième ligne pour les aliments humides et d'une quatrième ligne pour les aliments secs, faisant de l'usine la plus grande d'Amérique latine', précise le groupe agroalimentaire suisse.



Produisant actuellement 170 variétés d'aliments pour animaux de compagnie, l'usine emploie actuellement près de 600 personnes directement et, avec l'agrandissement, on estime que jusqu'à 94 nouveaux emplois seront créés.





