Nestlé : investissement dans un fonds pour l'emballage

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un investissement de 30 millions de dollars dans Closed Loop Leadership Fund, fonds de capital-investissement pour la transition de l'utilisation de matières plastiques vierges à celle plastiques recyclés de qualité alimentaire aux États-Unis. Cet investissement est le premier à utiliser le fonds de capital risque d'emballage établi par Nestlé cette année, qui fait partie de son investissement global de jusqu'à deux milliards de francs pour accélérer le développement de solutions d'emballage innovantes et durables. Grâce à son investissement, Nestlé aura accès à des matières premières en plastique recyclé traitées par des sociétés dans lesquelles le Fonds investira afin d'obtenir des volumes plus importants de plastiques recyclés de qualité alimentaire pour ses emballages.

