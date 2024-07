Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: innovation 'révolutionnaire' pour le lait en poudre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Nestlé fait savoir que ses équipes de R&D ont trouvé un moyen de réduire jusqu'à 60 % les matières grasses présentes dans le lait en poudre 'sans compromettre la qualité, le goût ni la texture crémeuse', assure la société.



La clé de cette innovation présentée comme ' révolutionnaire ' réside dans l'agrégation contrôlée des protéines du lait, où la taille et la texture de la matière grasse du lait sont imitées par les protéines.



Cette réduction des matières grasses entraîne des niveaux de calories inférieurs à ceux du lait entier.



' En tirant parti de notre expertise en science de la nutrition et en développement de produits, nous avons réussi à introduire cette technologie exclusive chez Ninho Adulto au Brésil et à réduire considérablement le niveau de matière grasse du lait dans le produit', souligne Isabelle Bureau-Franz, responsable de la R&D pour l'activité Nutrition de Nestlé.







Valeurs associées NESTLE 94,36 CHF Swiss EBS Stocks +0,79%