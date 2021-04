Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : inauguration d'une usine en Malaisie Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de l'inauguration à Shah Alam, en Malaisie, d'un site de production de produits alimentaire à base végétale tels que des hamburgers et des schnitzels, pour 'aider à mener la 'révolution alimentaire tranquille' qui se passe en Asie'. 'La nouvelle installation dispose d'une capacité de produire 8000 tonnes d'aliments à base de plantes par année et fournira à la fois des services alimentaires et de détail avec la nouvelle marque Harvest Gourmet', précise le groupe helvétique. Harvest Gourmet a déjà signé des accords pour approvisionner des chaînes de restaurants, dont Element Fresh en Chine, KyoChon en Malaisie et Carl's Jr à Singapour. Il fournira aussi le commerce de détail, à commencer par la Chine avec Tmall et Hema.

