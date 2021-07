Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : Gerber s'oriente vers la neutralité carbone Cercle Finance • 15/07/2021 à 15:57









(CercleFinance.com) - Gerber, marque de Nestlé spécialisée dans la nourriture pour bébés, prend des engagements en faveur de la neutralité carbone. Ainsi, aux Etats-Unis, l'ensemble de la gamme de produits bio de Gerber ainsi que les produits en sachets et bocaux en verre seront neutres en carbone en 2022, indique Nestlé. La marque s'engage à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses aliments pour bébé aux Etats-Unis d'ici 2035. Pour cela, Gerber compte développer des pratiques durables dans plusieurs domaines prioritaires comme l'agriculture régénérative, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la conception de recettes, les emballages on encore en investissant dans des projets de compensation de haute qualité. De son côté, Nestlé s'est engagé à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à atteindre le zéro net d'ici 2050.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.03%