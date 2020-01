Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : félicité pour son action en faveur du climat Cercle Finance • 20/01/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Nestlé a de nouveau été félicitée aujourd'hui pour son action en faveur du climat. ' Le groupe a obtenu une place sur la prestigieuse liste du CDP pour les changements climatiques à but non lucratif à impact environnemental mondial, sur la base des rapports climatiques de l'entreprise en 2019 ' indique le groupe. La ' liste A ' annuelle nomme les entreprises mondiales leaders en matière de performance environnementale. Nestlé a été reconnue pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l'économie à faible émission de carbone. ' La notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises ' rajoute Nestlé. Magdi Batato, vice-président exécutif, chef des opérations chez Nestlé, a déclaré : ' Cela rend hommage à notre leadership en matière de changement climatique, qui est l'une des plus grandes menaces. L'année dernière, nous avons annoncé que nous accélérerions les actions pour lutter contre le changement climatique et nous nous sommes engagés à zéro émission nette d'ici 2050 '.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.24%