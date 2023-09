Nestlé: en tête du classement du café durable information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 16:17

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi qu'il figurait en tête du nouveau classement mondial des 11 grandes marques de café les plus durables établi par Coffee Barometer dans son édition 2023.



Le groupe suisse occupe le sommet du classement en raison de sa 'stratégie cohérente et globale en matière de durabilité du café' et d'une politique et d'objectifs 'intégrant les dimensions sociale, environnementale et économique de la production de café', explique-t-il dans un communiqué.



La suite du classement est occupée par Starbucks (deuxième), JDE Peet's(troisième), Tchibo (quatrième), Lavazza (cinquième) et Melitta (sixième) tandis que KraftHeinz ferme la marche à la dernière place.



Il s'agit de la première fois que ce classement, baptisé 'Coffee Brew Index', est établi dans le cadre du baromètre annuel de Coffee Barometer, qui évalue les plus grandes entreprises de torréfaction de café au monde.



Nestlé rappelle encourager, avec son programme Nescafé Plan, l'agriculture régénératrice, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration des conditions de vie des cultivateurs et cultivatrices.



Son système Nespresso Nespresso AAA permet lui une traçabilité des produits grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, retraçant ainsi le voyage de ses grain de café depuis les fermes jusqu'au centre de production en Suisse.