Nestlé : en hausse, un analyste revoit sa position

(CercleFinance.com) - Le titre Nestlé s'affiche en hausse de +0,4% ce vendredi, alors que l'analyste Credit Suisse annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'sous-performance' à 'neutre'. Le broker revoit également son objectif de cours, passant de 93 à 103 francs suisses. 'Ayant initialement été sceptique quant à l'impact de la nomination de Mark Schneider en tant que CEO, nous reconnaissons qu'en 2019, il a atteint ses objectifs à plusieurs niveaux', apprécie Credit Suisse.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.31%