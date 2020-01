Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : en hausse, mais un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 24/01/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le titre Nestlé avance ce vendredi de +0,8%, même si l'analyste Jefferies annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à neutre ('conserver'). L'objectif de cours est également raboté, passant de 118 à 107 francs suisses. 'Selon nous, le bon travail des trois dernières années se retrouve dans la valorisation. (...) Nous continuons à voir Nestlé comme un acteur premium de son secteur et nous l'apprécions en conséquence. Mais nous voyons maintenant plus de potentiel de hausse dans Unilever', explique le broker.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.70%