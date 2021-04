Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : en discussions pour The Bountiful Company Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Nestlé annonce 'être en discussion pour acquérir tout ou partie de The Bountiful Company', société qui 'se dit être le plus gros pure player de la nutrition aux Etats-Unis', selon Oddo BHF. 'Vendredi, le Wall Street Journal rapportait que Nestlé et Bountiful (contrôlé détenu par KKR) étaient en négociation pour une cession à un prix de l'ordre de cinq milliards de dollars ('mid single digit billion')', rappelle le bureau d'études. Oddo estime que cette acquisition serait stratégiquement intéressante, soulignant qu'elle permettrait à Nestlé de continuer de grossir dans les compléments et les vitamines en Amérique du Nord, et juge que la valorisation serait raisonnable.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.38%