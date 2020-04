Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : distingué pour ses efforts pour le bien-être animal Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Nestlé annonce ce matin que le Business Benchmark 2019 sur le bien-être des animaux d'élevage a 'reconnu ses efforts pour améliorer le bien-être des animaux tout au long de sa chaîne d'approvisionnement'. 'Pour la première fois, Nestlé s'est classée en tant qu'acteur de 'niveau 2' dans la référence annuelle des efforts de l'industrie alimentaire pour l'amélioration des normes à travers le monde, plaçant l'entreprise dans un groupe d'acteurs de premier plan dans l'industrie. [Ce statut] signifie que le bien-être animal fait partie intégrante de la stratégie commerciale de Nestlé', indique le groupe.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.62%